«الصحة العالمية» تدعو لوقف الدراسة بجميع «دول كورونا»

وأشارت المنظمة إلى أن "الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة كورونا فعالة"، وشددت على مواصلة "دعم للدول التي تعاني من انتشار كورونا".



حثت منظمة الصحة العالمية الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد على وقف المدارس وتعليق الفعاليات.وقالت المنظمة إن "الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار".وحذرت المنظمة من أن بعض الدول لا تكشف عن حقيقة إصابات كورونا بها.هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الساعة 10:45 (بتوقيت جرينتش) الاثنين.