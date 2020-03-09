ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار باكستان إلى 28 قتيلا و65 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الغزيرة على محافظة «خيبر بختونخوا» شمال غربي باكستان إلى 28 قتيلا و65 مصابا.وذكرت الهيئة الباكستانية لإدارة التعامل مع الكوارث، حسبما ذكرت شبكة «جيو نيوز» الباكستانية اليوم، إن من بين القتلى 22 طفلا وخمسة نساء، ومن بين المصابون 40 طفلا و12 إمرأة و13 رجلا.وأشارت الشبكة إلى أن أضرارا لحقت بنحو 282 منزلا في جميع أنحاء المحافظة من جراء الأمطار، من بينها 27 منزلا تدمروا تماما.وكانت الهيئة الباكستانية لإدارة التعامل مع الكوارث أعلنت - في وقت سابق - أنها وجّهت إدارات المناطق المعنية بالأمر بالمساعدة في عمليات الإنقاذ، مشيرة أيضا إلى أنها أرسلت معونات لهؤلاء المتضررين إثر الأمطار في منطقة "تشارسادا" ومناطق أخرى من محافظة "خيبر بختونخوا".