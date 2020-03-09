«الصحة العالمية» شفاء 70% من مصابى «كورونا» بالصين

أعلنت تيدروس أدهانوم جيبريسوس، منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن 70% من المصابين بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار مرتفعا جدا، بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.وقدمت المملكة العربية السعودية، دعمًا ماليًا قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف.وشددت على ضرورة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا، مؤكدة أن هناك 20 لقاحًا يجري اختباره وننتظر نتائج الاختبارات.