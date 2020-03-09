وفاة شخص رابع جراء «كورونا» في المملكة المتحدة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الإثنين، وفاة شخص رابع جراء فيروس "كورونا" المستجد في المملكة المتحدة.وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية، أن حالة الوفاة الرابعة سيدة في السبعينات من عمرها كانت تعاني من مشاكل صحية كامنة وكانت تتلقي العلاج في مستشفى "وولفرهامبتون".يشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا أو (كوفيد-19) في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 319 حالة، وذلك بعد تسجيل 46 حالة إصابة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.