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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الصحة» تدعم الأقصر بـ700 جهاز لكشف كورونا وتفحص المنشآت السياحية

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:37 م
جهاز لكشف كورونا
جهاز لكشف كورونا
هدى الأمير
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أعلنت سلطات محافظة الأقصر، منذ قليل، عن دعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للمحافظة بعدد 700 جهاز PCR لعمليات الفحص والكشف على العاملين في القطاع السياحي والفنادق العائمة والمنشآت السياحية المختلفة.

وأضاف البيان: أنه تم تعطيل العمل بشكل مؤقت داخل بعض الفنادق والأماكن الأثرية ليس على سبيل العزل وإنما لعمل مسح كامل لهذه المناطق والعاملين فيها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا والإصابة لأي شخص وأيضا تعقيمها بشكل جيد هذا من قبل لجنة شكلتها الوزارة من طاقم طبي على أعلى مستوى.

وكشف عن عدد الفنادق القائمة بالمحافظة التي تم فحصها حتى الآن والتي وصل عددها إلى 22 فندقاٌ حتى الآن من أصل 33 مازالوا قيد عمليات الفحص حتى الانتهاء منها كاملة، كما تم أيضا فحص عدد 20 فندقاٌ عائما من أصل 40 فندقا، وانتظمت حركة العمل داخل تلك الفنادق.

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