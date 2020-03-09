الكنيسة الأسقفية تشارك بفعاليات «شجرة أمل» بمنوف

اشترك اليوم طلاب المعاهد الأزهرية للفتيات والفتيان والمدرسة الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية بمنوف في فعاليات مبادرة التشجير والرسم على الجداريات بمحيط مجلس المدينة، ضمن مشروع معا نزرع شجرة أمل في مدينة منوف، تحت إشراف أساتذة المعاهد الأزهرية والمدرسة.يأتي ذلك بالتعاون بين الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي (المطران منير حنا) ومشيخة الأزهر (الدكتور أحمد الطيب) شيخ الأزهر الشريف تحت رعاية بيت العائلة المصرية.جاء هذا في إطار تنفيذ أهداف المشروع تنمية روح المحبة والسلام والتعاون بين أطفال المدارس، من خلال تطوير ثقافة الحوار بين الأطفال وبدوره سيؤدي إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضًا نشر ثقافة قبول الآخر، في حضور مجدي عبده أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف، والسيد رجب عبد الرازق النقيدي رئيس مركز ومدينة منوف.