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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: احتمال أن يصبح كورونا وباء صار مرتفعا جدا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:34 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار مرتفعا جدا، بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا زالت ممكنة.

وقدمت المملكة العربية السعودية، دعمًا ماليًا قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف.

كما شددت على ضرورة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا، مؤكدة أن هناك 20 لقاحًا يجري اختباره وننتظر نتائج الاختبارات.

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