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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ظاهرة غريبة فى سماء مدينة روسية (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:31 م
سماء مدينة روسية
سماء مدينة روسية
رباب الأهواني
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عرضت قناة «روسيا اليوم» فيديو لظاهرة نادرة في سماء مدينة تشيليابينسك الروسية، اليوم، يعرف بـ«العمود الشمسي» الذي شكل منظرًا طبيعيًا خلابًا جذب انتباه المواطنين هناك.

ونشرت وكالة «رابتلي» فيديو لظاهرة نادرة في مدينة تشيليابينسك الروسية، حيث ظهر في سماء "العمود الشمسي" أثناء شروق الشمس.

وتعرف ظاهرة عمود الضوء، بأنها ظاهرة ضوئية في الغلاف الجوي على شكل عمود رأسي من الضوء الذي يظهر على امتداد أعلاه أو تحت مصدر الضوء، مما ينشأ هذا التأثير وأحيانا يسمى ظاهرة الشعاع البلوري من خلال انعكاس الضوء من العديد من بلورات الثلج الصغيرة العالقة في السحب أو الجو.

ويمكن أن يأتي الضوء من الشمس، وفي هذه الحالة تسمى هذه الظاهرة عمود الشمس أو العمود الشمسي، كما يمكن أن تأتي من القمر أو من مصادر بشرية مثل إنارة الشوارع.

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