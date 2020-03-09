ظاهرة غريبة فى سماء مدينة روسية (فيديو)

عرضت قناة «روسيا اليوم» فيديو لظاهرة نادرة في سماء مدينة تشيليابينسك الروسية، اليوم، يعرف بـ«العمود الشمسي» الذي شكل منظرًا طبيعيًا خلابًا جذب انتباه المواطنين هناك.ونشرت وكالة «رابتلي» فيديو لظاهرة نادرة في مدينة تشيليابينسك الروسية، حيث ظهر في سماء "العمود الشمسي" أثناء شروق الشمس.وتعرف ظاهرة عمود الضوء، بأنها ظاهرة ضوئية في الغلاف الجوي على شكل عمود رأسي من الضوء الذي يظهر على امتداد أعلاه أو تحت مصدر الضوء، مما ينشأ هذا التأثير وأحيانا يسمى ظاهرة الشعاع البلوري من خلال انعكاس الضوء من العديد من بلورات الثلج الصغيرة العالقة في السحب أو الجو.ويمكن أن يأتي الضوء من الشمس، وفي هذه الحالة تسمى هذه الظاهرة عمود الشمس أو العمود الشمسي، كما يمكن أن تأتي من القمر أو من مصادر بشرية مثل إنارة الشوارع.