الحكومية اليابانية: المعركة ضد «كورونا» قد تتجاوز نهاية 2020

حذرت لجنة حكومية يابانية مكونة من خبراء في الأمراض المعدية من أن معركة احتواء فيروس كورونا المستجد قد تستغرق أشهر أو تمتد لبعد نهاية العام الجاري.قال كازوهيرو تاتيدا أحد أعضاء اللجنة رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن معركة مكافحة فيروس كورونا قد تستغرق من عدة أشهر إلى نصف سنة أو حتى تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، إذ أن الفيروس قد يظل حيًا في الطقس الدافئ على عكس الإنفلونزا.ونفت اللجنة، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية تزايد العدوى بفيروس كورونا في اليابان بشكل كبير، إلا أنها قالت إنه يجب مواصلة توخي الحذر.ومع إلغاء عدد من الفعاليات الكبيرة لمنع انتشار العدوى على نحو أكثر، أشارت اللجنة إلى أنه يجب مواصلة تنفيذ مثل هذه الإجراءات لمكافحة الفيروس لعشرة أيام إضافية.كانت اليابان قد شددت اليوم إجراءات مراقبة الحدود التي يخضع لها المسافرون القادمون من الصين وكوريا الجنوبية، وستقوم بتفعيل إجراء حظر دخول السياح من الدولتين نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى منع تزايد العدوى بالفيروس.وسيخضع كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية، بما فيهم اليابانيون والأجانب، إلى حجر صحي مدته 14 يومًا.وتأتي قيود السفر التي فرضتها اليابان تزامنًا مع جهودها لاحتواء تفشي الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر أن تبدأ في أقل من 5 أشهر.