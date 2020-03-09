رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومية اليابانية: المعركة ضد «كورونا» قد تتجاوز نهاية 2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:29 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
حذرت لجنة حكومية يابانية مكونة من خبراء في الأمراض المعدية من أن معركة احتواء فيروس كورونا المستجد قد تستغرق أشهر أو تمتد لبعد نهاية العام الجاري.

قال كازوهيرو تاتيدا أحد أعضاء اللجنة رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن معركة مكافحة فيروس كورونا قد تستغرق من عدة أشهر إلى نصف سنة أو حتى تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، إذ أن الفيروس قد يظل حيًا في الطقس الدافئ على عكس الإنفلونزا.

ونفت اللجنة، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية تزايد العدوى بفيروس كورونا في اليابان بشكل كبير، إلا أنها قالت إنه يجب مواصلة توخي الحذر.

ومع إلغاء عدد من الفعاليات الكبيرة لمنع انتشار العدوى على نحو أكثر، أشارت اللجنة إلى أنه يجب مواصلة تنفيذ مثل هذه الإجراءات لمكافحة الفيروس لعشرة أيام إضافية.

كانت اليابان قد شددت اليوم إجراءات مراقبة الحدود التي يخضع لها المسافرون القادمون من الصين وكوريا الجنوبية، وستقوم بتفعيل إجراء حظر دخول السياح من الدولتين نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى منع تزايد العدوى بالفيروس.

وسيخضع كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية، بما فيهم اليابانيون والأجانب، إلى حجر صحي مدته 14 يومًا.

وتأتي قيود السفر التي فرضتها اليابان تزامنًا مع جهودها لاحتواء تفشي الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر أن تبدأ في أقل من 5 أشهر.

موضوعات متعلقة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

الإفتاء التونسية تعلق الدخول في الإسلام خوفا من كورونا

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم

اليابان تؤجل بداية موسم البيسبول بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

دار «هن» تحتفل بيوم المرأة المصرية.. 16 مارس

«جنون عادي جدا» على مسرح قصر ثقافة الفيوم

إلغاء معرض دمنهور للكتاب بسبب «كورونا»

الكاتبة «رافايل فريير» ضيفة قصر المانسترلى.. الأربعاء