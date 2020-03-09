«الوزراء» يكشف تفاصيل قرار إلغاء الموالد بسبب كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن آخر قرار أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن فيروس كورونا، هو تعليق إقامة الفعاليات التي تضمن تجمعات جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الجمهورية، مثل «الموالد».وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن هذه الفترة - إلى حين إلغاء القرار – عندما تتحسن الظروف ويزول من العالم كله وباء الكورونا، وإلى ذلك الوقت لن يتم السماح بعقد أي موالد.وتابع: «وقف الاحتفالات بالموالد والفعاليات قرار من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين بسبب كورونا».