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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تشكل لجنة لمتابعة نظافة المساجد

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:26 م
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
هبه عويضه
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وجه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بتشكيل لجنة بقيادة مدير الدعوة للمرور على المساجد ومتابعتها حفاظًا على الصحة العامة.

وتشكلت اللجنة بقيادة الشيخ حسن عبدالبصير وعضوية كل من الشيخ هاشم الفقي مدير المتابعة، والشيخ أحمد عبدالمنعم رئيس المساجد الحكومية، والشيخ محمد فرج عامر مفتش الدعوة، نبيل حسانين مدير التدريب للمرور على المساجد، ومتابعة النظافة ومناسبتها وتوجيه التعليمات بجودة التهوية وعدم السماح بالنوم نهائيًا بالمسجد، وتنظيف دوري لمصلى السيدات واستعمال المطهرات وأدوات النظافة بكثافة، والتأكيد على التواصل السريع مع اللجنة عند حدوث أي طارئ.

وتم المرور على مساجد الأرضي، والروضة، وخضر الأنصاري، وسيدي تمراز، والإمام البوصيري، وسيدي أبي العباس المرسي، كما تم تحويل المقصرين للتحقيق، والتنبيه على الإدارات الفرعية بعمل لجنة لكل إدارة ورفع تقارير مصورة للجنة الرئيسية بالمرور والتعليمات ودورية التواصل.
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة

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