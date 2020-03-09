البرلمان العراقي ينفي إصابة 10 من أعضائه بـ«كورونا»

نفى البرلمان العراقي، الاثنين، إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "ننفي نفيًا قاطعا تلك الأخبار المتداولة التي لا أساس لها من الصحة"، ودعت إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم، خبرًا مفاده إصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد-19".