الحكومة الكويتية تدعو الاتحادات الرياضية لوقف أنشطتها

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم، وقف جميع الاتحادات الرياضية وأنشطتها والمباريات الودية حتى إشعار آخر، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".كما أعلنت إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة القاعات المؤقتة.وأكدت السلطات الكويتية فى وقت سابق إيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.وقرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين.يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 65 حالة.