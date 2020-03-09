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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار «هن» تحتفل بيوم المرأة المصرية.. 16 مارس

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:22 م
دار هن
دار هن
إيمان عادل
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تنظم دار هن للنشر احتفالية بعنوان «نساء الأغنية والقصيدة» في إطار احتفال الدار بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس وباليوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 مارس، في تمام السابعة مساء، بمقر دار هن بشارع الطبرسي.

تتضمن الاحتفالية إلقاء شعر وأغنيات بمشاركة عدة شاعرات وكاتبات منهن الكاتبة عزة سلطان، والصحفية نفيسة الصباغ، والشاعرات أمل خليف، هدى حسين، هدى عمران، رانية خلاف، هدى عمران، وأيضا المطربة يسرا الهوارى.

تم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يومًا للمرأة المصرية والذي يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولاسيما استشهاد “السيدة حميدة خليل” أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.

وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.

وفي يوم 16 مارس 1919 سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن: نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.

في 16 مارس عام 1923، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج.

وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.

16 مارس من عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهي التي تحققت بفعل دستور 1956.

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