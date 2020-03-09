الأنبا يؤانس يترأس قداس الصوم الكبير بـ«الملاك ميخائيل»

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم، صلوات القداس الإلهي بالصوم الكبير، في كاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك في صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، في إطار القداسات اليومية خلال فترة الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة» ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.