«جنون عادي جدا» على مسرح قصر ثقافة الفيوم

تتواصل فعاليات مهرجان عروض المسرح للتجارب النوعية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمقام بفرع ثقافة الفيوم، حيث أقيم عرض مسرحية "جنون عادي جدا" لفرقة بيت طامية المسرحية، تأليف مروة فاروق، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات حسام كامل، مخرج منفذ محمد شوقي، إخراج أحمد السلاموني.تدور أحداث العرض حول مجموعة من الأشخاص ينحصرون في مكان ما يشبه معرض للتماثيل يتجمعون فيه ولكن لكل منهم مشكلته الخاصة، حيث ينعزل كل منهم تماما عن الآخرين إلى أن يظهر شخص آخر جديد وهو أيضا يعاني بالمشاكل والصراعات النفسية يتخيلها معهم.