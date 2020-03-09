نصف مليون ريال غرامة إخفاء «البيانات الصحية» بالسعودية

حذَّرت النيابة العامة بالسعودية، الإثنين، من إخفاء البيانات الصحية في الجهات المختصة بالمنافذ الوطنية.وقالت النيابة إنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمسئولين عن وسائل النقل المختلفة، الإفصاح عن البيانات الصحية أمام الجهة المختصة في المنافذ الوطنية، وفقًا لقناة "السعودية".وأشارت النيابة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.وأوضحت النيابة العامة أن من يخالف ذلك يفرض عليه غرامة تصل إلى 500 ألف ريال ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها اي ضرر ينتج عن مخالفته.