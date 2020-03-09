رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي برأس البر

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:16 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي بمدينة رأس البر للاطمئنان على سير العمل به بعد تشغيله تجريبيًا منذ ١٩ يناير الماضي.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، كما التقت بعدد من المواطنين بالمركز للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم والعقبات التي تواجههم خلال تلك المنظومة، إذ وجهت محافظ دمياط إلى اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير المركز بالتيسير على المواطنين والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم مؤكدة على تنظيم منظومة العمل وعملية تلقى الطلبات داخل المركز.

وشددت الدكتورة منال عوض على تحويل أى موظف يثبت تقصيره إلى التحقيق مؤكدة على تلافي كافة الملاحظات وتلقى جميع الطلبات والشكاوى من خلال المركز التكنولوجي فقط، كما ذكرت أن إنشاء المراكز التكنولوجية يتضمن تحقيق عدد من الأهداف أهمها دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وكذلك تم تقديم خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن مع سهولة استرجاع المعلومات ودقة وسرية البيانات بالإضافة إلى التيسير على العاملين بتلك المراكز فى أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة منوهة بأن هذه المراكز تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الخدمات للقضاء على الروتين والتجاوزات وتحقيق رضا المواطنين.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

موضوعات متعلقة

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم

اليابان تؤجل بداية موسم البيسبول بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

دار «هن» تحتفل بيوم المرأة المصرية.. 16 مارس

«جنون عادي جدا» على مسرح قصر ثقافة الفيوم

إلغاء معرض دمنهور للكتاب بسبب «كورونا»

الكاتبة «رافايل فريير» ضيفة قصر المانسترلى.. الأربعاء