نائب محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي برأس البر

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي بمدينة رأس البر للاطمئنان على سير العمل به بعد تشغيله تجريبيًا منذ ١٩ يناير الماضي.واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، كما التقت بعدد من المواطنين بالمركز للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم والعقبات التي تواجههم خلال تلك المنظومة، إذ وجهت محافظ دمياط إلى اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير المركز بالتيسير على المواطنين والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم مؤكدة على تنظيم منظومة العمل وعملية تلقى الطلبات داخل المركز.وشددت الدكتورة منال عوض على تحويل أى موظف يثبت تقصيره إلى التحقيق مؤكدة على تلافي كافة الملاحظات وتلقى جميع الطلبات والشكاوى من خلال المركز التكنولوجي فقط، كما ذكرت أن إنشاء المراكز التكنولوجية يتضمن تحقيق عدد من الأهداف أهمها دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.وكذلك تم تقديم خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن مع سهولة استرجاع المعلومات ودقة وسرية البيانات بالإضافة إلى التيسير على العاملين بتلك المراكز فى أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة منوهة بأن هذه المراكز تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الخدمات للقضاء على الروتين والتجاوزات وتحقيق رضا المواطنين.