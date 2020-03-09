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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغاني يتعهد بإطلاق سراح أسرى طالبان

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:16 م
طالبان
طالبان
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تعهد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بإطلاق سراح الأسرى التابعين لحركة طالبان.

وقالت قناة "1 تي في" الأفغانية، اليوم، إن الرئيس عبد الغني تعهد بإصدار مرسوم غدًا يتضمن إطلاق سراح الأسرى التابعين لطالبان، وقال إنه يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة للحد من العنف في البلاد.

جدير بالذكر أن طالبان تواصل حركة تمرد مسلحة ضد الحكومة الأفغانية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كما تسعى أيضًا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وأدى عبد الغني اليمين الدستورية لولاية ثانية اليوم خلال حفل التنصيب الذي أقيم في العاصمة كابول بعد فوز متنازع عليه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر.

ومن جانب آخر، أدى المرشح المنافس عبد الله عبد الله، الذي رفض الاعتراف بالتصويت، اليمين في حفل تنصيب منفصل في الوقت نفسه تقريبًا.

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