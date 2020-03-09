انطلاق أولى حلقات برنامج «The voice senior» فى عيد الأم

تنطلق أولى حلقات برنامج اختيار المواهب الشهير "The voice senior" في موسمه الأول بالوطن العربي بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وذلك يوم 21 مارس على شاشة قنوات "mbc".ويضم البرنامج أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول، وتبدأ أولى الحلقات بمرحلة "الصوت وبس" مؤلّفة من حلقتين فقط قبل بضعة أيام تحت إدارة وإشراف النجوم - المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصًا للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولًا إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.جدير بالذكر أن برنامج "The Voice Senior"، يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.