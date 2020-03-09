صحيفة أمريكية تكشف «الصراع المعلن» بين تركيا واليونان

كشفت صحيفة "فويس أوف أمريكا" عن صراع السوشيال ميديا بين كل من أنقرة وأثينا وحربهما على منصات التواصل تجاه بعضهما البعض، حيث نشرت كل من البلدين صورًا وفيديوهات تظهر سوء سلوك الجانب الآخر والجرائم التي تتم بحق المهاجرين، لافتة إلى أن قضية المهاجرين تمزق العلاقات بين البلدين.وقالت الصحيفة إن عدد المهاجرين من الشرق الأوسط بلغ 35 ألف مهاجر، ومن أفغانستان وباكستان ومن أماكن أخرى جميعهم حاولوا الدخول إلى الأراضي اليونانية، وذلكبعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين.ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة اليونانية استخدمت غازا مسيلًا للدموع ومدافع للمياه لردع المهاجرين.وأضافت الصحيفة أن كلا من الجانبين يسعى لاستخدام مواقع التواصل لصالحه، ففي موقع تويتر في اليونان أصبح هاشتاج (GreeceUnderAttac-GreeceDefendsEurop) رائدًا على الموقع، وفي تركيا هاشتاج KahpeYunan (GreekBitch) أصبح من أوائل المواضيع الأكثر تداولا بين الأتراك.وتابعت الصحيفة أن مواقع التواصل التركية تدوالت صورًا لاستخدام الحكومة اليونانية أسلحة كيميائية تجاه المهاجرين، وقاموا بالإشارة إلى الأمم المتحدة في منشوراتهم.