الجيش اليمني: تحرير مناطق جديدة بالجوف وأسر عشرات الحوثيين

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مناطق جديدة في "اليتمة" و"المهاشمة" شمال الجوف غربي البلاد، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من تلك المناطق.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري القول: إن أبطال الجيش نفذوا هجوما عكسيا عقب تسلل مسلحين من الميليشيا إلى سوق "اليتمة" قادمين من مواقع "وادي سرحان" و"المحمولة" عبر منطقة "العرفاء" و"بونه" غرب "اليتمة".وتمكن أبطال الجيش من دحر الميليشيا والتقدم بمسافة 25 كلم، حيث تقوم وحدات عسكرية بعملية تمشيط واسعة في منطقة "المهاشمة" ومواقع قريبة من "الوجف" و"السليلة" لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة.وذكر المصدر أن العشرات من عناصر الميليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع؛ بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الحصار في محيط سوق "اليتمة".