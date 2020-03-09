فنلندا: الرئاسة تحظر المصافحة بين موظفيها بسبب «كورونا»

أعلنت الرئاسة في فنلندا، حظر السلام بالأيدي بين موظفيها في محاولة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وأوضحت الرئاسة الفنلندية، اليوم الإثنين، أن موظفيها لن يتصافحوا بالأيدي كما سيتم تقليص المشاركة في الاجتماعات، والسفر إلى الحد الأدنى عبر استخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" كلما أمكن ذلك.وتابعت أنه لم يتم استقبال أي مجموعات من الزائرين في القصر الرئاسي، وذلك حتى صدور إشعار آخر.