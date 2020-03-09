ترامب يصف قراره بوقف السفر إثر فيروس كورونا بـ«الأفضل والأصعب»

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره بشأن وقف حركة السفر من مناطق معينة حول العالم متضررة من جراء فيروس كونا المستجد "كوفيد- 19" بأنه "الأفضل والأصعب".وقال ترامب، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الإثنين، بشأن التعامل مع الفيروس: أفضل قرار تم اتخاذه كان الأصعب من بينها جميعًا، والذي أنقذ العديد من الأرواح، وهو قرارنا المبكر للغاية بشأن وقف حركات السفر القادمة من أجزاء معينة في العالم والوافدة إليها.كما وجه الشكر إلى نائبه، مايك بنس، وفريق العمل المعني بمواجهة الفيروس، قائلًا: "أدى نائب الرئيس وفريق عمل مكافحة فيروس كورونا المستجد عملا عظيما، أشكركم".