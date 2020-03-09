الأوراق والشروط المطلوبة لمسابقة «التأليف المسرحى» من الأعلى للثقافة

أطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مسابقة بعنوان "التأليف المسرحي"، وتأتي قيمة الجوائز كالتالي: 25000 جنيه جائزة أولى، 15000 جنيه جائزة ثانية، 10000 جنيه جائزة ثالثة.ومن شروط المسابقة:• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.• أن يتقدم المتسابق بعدد أربع نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكمبيوتر.• لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.• ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس النص في أي مسابقة أخرى.• على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:1. سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.2. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.3. خطاب بنكي برقم الحساب.• أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.وجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في 15 أبريل 2020.