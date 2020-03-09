الأوراق والشروط المطلوبة لمسابقة «التأليف المسرحى» من الأعلى للثقافة
الإثنين 09/مارس/2020 - 05:05 م
آلاء حسنطباعة
أطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مسابقة بعنوان "التأليف المسرحي"، وتأتي قيمة الجوائز كالتالي: 25000 جنيه جائزة أولى، 15000 جنيه جائزة ثانية، 10000 جنيه جائزة ثالثة.
ومن شروط المسابقة:
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
• أن يتقدم المتسابق بعدد أربع نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكمبيوتر.
• لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.
• ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس النص في أي مسابقة أخرى.
• على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:
1. سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.
2. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
3. خطاب بنكي برقم الحساب.
• أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.
وجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في 15 أبريل 2020.
ومن شروط المسابقة:
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
• أن يتقدم المتسابق بعدد أربع نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكمبيوتر.
• لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.
• ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس النص في أي مسابقة أخرى.
• على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:
1. سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.
2. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
3. خطاب بنكي برقم الحساب.
• أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.
وجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في 15 أبريل 2020.