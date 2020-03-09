الفريق محمد فريد يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق ميكا رينيه كلود، رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والكاميرونية.وأشاد رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكدًا تطلع القوات المسلحة الكاميرونية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.