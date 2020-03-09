وفد «الجمعية الوطنية» يشارك فى أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شارك وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالمشاركة مع مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير في فعاليات جلسة " تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحق في التنمية"، وذلك في إطار أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.وشارك في فعاليات تلك الجلسة مجموعة من المقررين الخواص بالمفوضية وممثلي الدول والمجالس الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة.وينعقد اليوم العديد من الفعاليات والجلسات الهامة، من أبرزها جلسة المناقشة العامة حول ماهية حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتماما خاصا من المجلس، حيث تتم مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان .وكذلك مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بإيران.وصرح الأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بأن بعثة الجمعية وصلت إلى جنيف، مساء يوم الأحد 8 مارس، للمشاركة في عدد من الفعاليات على هامش الدورة 43 بمقر مجلس حقوق الإنسان على أن تختم البعثة أعمالها يوم 14 مارس 2020.