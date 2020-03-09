وزيرا الخارجية الكويتى والأمريكى يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الكويتي، من نظيره الأمريكي جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.كما بحث الصباح وبومبيو، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المرتبطة بالتطورات الراهنة في المنطقة.