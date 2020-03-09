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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: ثورة 1919 العظيمة أفرزت حزبًا عريقًًا

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:41 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر بدستور ١٩٢٣ المنقول من الدستور البلجيكي، كان سببًا في انطلاقة حقيقية للحياة النيابية، مشيرًا إلى أن ثورة ١٩١٩ أفرزت حزبًا عريقًا، هو حزب الوفد الذي ولد من رحم الثورة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، اليوم الإثنين، في بيت الأمة، احتفالًا بالذكرى الـ١٠١ لثورة ١٩١٩ بحضور قيادات الوفد وشبابه.

وأضاف "أبوشقة" أن تلك الثورة العظيمة كانت سببًا في ثورة الفن والأدب، وكذلك إفراز زعماء حقيقيين للأمة من بينهم محمود النقراشي وإبراهيم عبدالهادي وعلي ماهر، الذين أصبحوا رؤساء حكومات تربوا على حب الوطن والكفاح من أجل الوطن.

وأكد "أبو شقة" أن الوفد كان الثمرة الحقيقية لثورة ١٩١٩ التي أفرزت حزبًا عريقًا له تاريخه وزعماؤه: سعد باشا زغلول قائد الثورة، والزعيم مصطفى باشا النحاس الزعيم الفريد، الذي أبرم معاهدة ١٩٣٦، وبحكمته عندما جاء رئيسًا للحكومة في ١٩٥١ ألغى المعاهدة لصالح البلد.

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