ارتفاع عدد مصابي «كورونا» فى بريطانيا إلى 319 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 319 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فى وقت سابق، أن الفيروس قد تسبب في وفاة 3 أشخاص حتى الآن.وكانت الحكومة البريطانية أعلنت تشكيلها فريقا للتصدي "للتدخل والتضليل" فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.وقالت الحكومة: إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة، والتي تهدف إلى تضليل الناس "سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي".وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة.يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.