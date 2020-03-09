«خدمة TC» تطلق مبادرة لتمكين المرأة المصرية

أطلق طوني چورچ، مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط، مبادرة خارج أسوار الكنيسة لتمكين المرأة المصرية ودفعها إلي أخذ مكانها في المجتمع، ودفعها إلى معرفة واكتشاف مواهبها.وقال "چورچ" إنه من المقرر عمل احتفالية كبرى لإطلاق المبادرة، بحضور سيدات، ورائدات أعمال، وفنانات، ومتسلقات جبال، وخبيرات تنمية بشرية، مشددًا على أن كل من سوف يعتلي المسرح سيكن سيدات لهن قصص حقيقية مؤثرة تحدين أنفسهن والمجتمع ليصلن إلى أحلامهن، وهذا يعني أنهن قادرات علي إلهام الحاضرات علي أخذ مكانهن وتحقيق أحلامهن.واستطرد مدير خدمة TC، قائلًا أن الرجل والمرأة ليسا في حالة من المنافسة، ولكن كما خلقهما الله فهما مكملين لبعضهما البعض، فبدون تمكين المرأة يعيش المجتمع في حالة من القبح.