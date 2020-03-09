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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتخذ إجراءات لاستعادة استقرار السوق عقب هبوط البورصة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:29 م
هبوط البورصة
هبوط البورصة
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تعهدت الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني، باتخاذ إجراءات مناسبة لاستعادة استقرار السوق ومنع الأسواق المتقلبة من إضعاف الأنشطة الاقتصادية عقب هبوط الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، وارتفاع "الين" بشكل حاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا- خلال كلمته في جلسة برلمانية نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الإثنين: إن الأسواق المالية ما زالت غير مستقرة، وإن البنك المركزي مستعد للتعامل مع التقلبات التي تشهدها الأسواق دون تردد".

وأضاف كورودا: إنه سيبذل قصارى جهده لتوفير سيولة وافرة وضمان استقرار الأسواق المالية من خلال عمليات شراء السندات وزيادة شراء صناديق المؤشرات المتداولة.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال الجلسة ذاتها بتنفيذ سياسة مالية واقتصادية عندما يقتضي الأمر، وتأتي هذه التصريحات مع تزايد التكهنات في سوق العملات الأجنبية بأن السلطات اليابانية قد تتجه نحو وقف الارتفاع الحاد لعملة "الين".

ودفع تقلب الأسواق كبار مسئولي وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية والبنك المركزي الياباني إلى المطالبة بإجراء اجتماع طارئ مساء اليوم وهو ثاني اجتماع طارئ يُجرى خلال أسبوعين.

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