توزيع بطاقات الاقتراع للمحامين بالجيزة

أعلنت نقابة المحامين بشمال الجيزة، عن توزيعها البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالعجوزة.وأعرب مجلس النقابة الفرعية، عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع لما فيه الخير للجميعة العمومية ولجميع المرشحين.وتشهد نقابة المحامين انتخابات على صفيح ساخن يوم 15 مارس بين سامح عاشور، وعدد من المرشحين، أبرزهم رجائي عطية، مرشح "جبهة الإصلاح النقابي".