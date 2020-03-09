الجزائر تعلق الرحلات الجوية إلى ميلانو في إيطاليا

قالت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، إنها ستعلق رحلاتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية اعتبارا من غد، العاشر من مارس، بسبب فيروس كورونا.كما نصحت وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى بلدان نشاط هذا الوباء بأن يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى، وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى.وسجلت الجزائر 20 إصابة بالفيروس، معظمهم من عائلة واحدة من البليدة، على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة.