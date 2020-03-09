انقلاب «تريللا» على زراعى «طنطا-إسكندرية» (صور)

انقلبت سيارة نقل محملة بالمياه المعدنية على سيارتين "ملاكي"، أمام مدخل قرية بطريق طنطا- إسكندرية الزراعي، أثناء دوران السيارة النقل مما أسفر عن إصابة السائق والتباع.وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالمياة المعدنية، بناحية ميت حبيش البحرية مركز طما أثناء الدوران بطريق طنطا- إسكندرية الزراعي.وانتقل ضباط المركز، ورئيس مركز مدينة طنطا وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى، واستدعاء "ونش" من الوحدة المحلية لرفع السيارة وتحميل كراتين المياه المعدنية من على الطريق، وبالفحص تبين تحطم السيارتين ويجري تحرير محضر بالواقعة.