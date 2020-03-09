حجز شقق إسكان اجتماعى للمحامين

أعلن النقيب العام للمحامين سامح عاشور، عن فتح الباب للمحامين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان بالتعاون مع نقابة المحامين، لإتاحة فرصة أخرى للمحامين للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة.وكان النقيب العام قد أكد أن النقابة خصصت في وقت سابق 10 آلاف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، ولكن لم يحجز منها سوى 3500 وحدة فقط.ويأتي ذلك تنفيذًا لما وعد به «عاشور» سابقًا بأنه سيتم طرح وحدات جديدة قريبًا بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.كما يأتي ذلك بالتزامن مع تسليم الوحدات السكنية المحجوزة بمدينتي المحامين في 6 أكتوبر وبرج العرب.