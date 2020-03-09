المترو يوجه 5 نصائح للركاب للوقاية من «كورونا»

يشهد العالم حالة من الفزع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات في جميع أنحاء العالم، ما دفع الدول لاتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.وفى إطار دور وزارة الصحة للتوجيه بإرشادات الوقاية من فيروس كورنما المستجد، وجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نصائح للركاب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وبثت عبر الإذاعات الداخلية للمحطات مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا، وهي كالتالي:1- ضرورة حفاظ راكب المترو على نفسه ومن حوله من خلال حماية نفسه من الرذاذ لعدم انتقال الفيروس.2- ضرورة الابتعاد بمسافة آمنة عن فم الآخرين.3- الفيروس من الممكن أن يلتصق بالأسطح المحيطة بالشخص المريض.4- تجنب ملامسة الأسطح المحيطة بالشخص المريض.5- الابتعاد عن أي شخص مريض أو مشتبه بإصابته بكورونا بمسافة (1 متر).​