المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بنقل المهاجرين بعيدًا عن الحدود اليونانية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إنه ينبغي على تركيا نقل المهاجرين واللاجئين بعيدا عن الحدود اليونانية.وأضافت دير لاين- في مؤتمر صحفي أورده راديو "مونت كارلو الدولية": إن التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود، مشيرة إلى أن هناك حاجة فورية أيضا لضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القصر، العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا.