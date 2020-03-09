جامعة كفر الشيخ تناقش دور القوى الناعمة فى إعادة الوعى (صور)

نظمت أسرة الجيل المُؤسس بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، ندوة تحت عنوان "دور القوى الناعمة فى إعادة الوعى المصرى العام"، اليوم الإثنين، فى كلية التمريض، بالجامعة.بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها أبوجازية، عميد كلية التمريض، والناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير النشاط الثقافى والفنى بوزارة الثقافة ومدير ملتقى الهناجر الثقافي بدار الأوبرا، ونيافة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة ورئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، والدكتور رشدى العدوى، أستاذ الاقتصاد الزراعى المساعد بكلية الزراعة ورائد أسرة الجيل المُؤسس ومُنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.وفى بداية الندوة رحبت الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، بالحضور فى رحاب الكلية، وقدمت الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لرعايته للندوة، والحضور لتشريفهم والمُشاركة.وأعرب نيافة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة ورئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة كفر الشيخ، واصفًا الجامعة بدرة الجامعات، ودعا الطلاب إلى الفخر بجامعتهم المُتميزة على مستوى العالم.وقال وكيل المطرانية إن تعريف القوة الناعمة هو القدرة على التأثير فى المجتمع بما تُجسده من أفكار وأخلاق دون استخدام القوة الصلبة، لافتًا أنه لا تُوجد قوة ناعمة بدون جيش قوى، ويعتبر تاريخ مصر أحد أهم مقومات القوة الناعمة فى مصر.وأوضحت الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير النشاط الثقافى والفنى بوزارة الثقافة ومدير ملتقى الهناجر الثقافى بدار الأوبرا، أن الثقافة والفنون المصرية المتنوعة من أهم مصادر القوة الناعمة لمصر، وتُمثل الدراما المصرية والتى يمتد تاريخها إلى أكثر من مائة عام أهم مقومات القوى الناعمة والتى ساهمت بشكل كبير على انتشار الثقافة والعادات والقيم المصرية فى العالم العربى، وتعتبر القوة الناعمة للدولة المصرية هى سلاحها الأول والمتميز عبر فنونها وثقافتها التى تستقطب الناطقين باللغة العربية على مستوى العالم.وخلال كلمته رحب الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ، مشيدًا بتبني بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الجامعة بتنظيم ندوات التثقيف والوعى فى مختلف المجالات.وأكد "دسوقى" أهمية التواصل والتنسيق لتخريج طالب مُتميز يمتلك المهارات وعلوم التكنولوجيا يُواكب خريجى الجامعات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كما أشاد بوعى طلاب جامعة كفر الشيخ، موضحًا أن الجامعة تُنظم رحلات إلى المشروعات القومية العملاقة، لتعريفهم بحجم الإنجازات، موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة وقوات الشرطة.وأشار "دسوقى" إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، والدور الوطنى لجامعة كفرالشيخ، لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعى بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والانتماء فى نفوس الطلاب.وفى نهاية الندوة كرّم رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب الأول على كلية التربية والجامعة، ومُقرر أسرة الجيل المُؤسس العام الماضى المُعيد علاء محمد رزق شمس، والمُعيد بكلية التربية الرياضية عصام عادل عبد الوهاب، عضو الأسرة.