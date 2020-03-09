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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان ينتقد بحدة الحكومة بسبب تحليل فحص «كورونا»

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:43 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة، بشأن مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة أمس الأحد، لإجراء تحاليل "PCR" للكشف عن "كورونا"، مشيرًا إلى أن جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية نقلت هذا المشهد.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أن هذا المشهد المسيء يجعلنا نطالب الحكومة بالقضاء عليه، فهو أمر غير مقبول لأنه يسيء لصورة الدولة.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن إجراء التحليل سببه طلب بعض الدول التي يعمل بها هؤلاء المواطنين، لافتًا إلى ضرورة الاقتصاد في هذا الإجراء واقتصاره على الأشخاص المطلوبة منهم فقط، مضيفًا: "أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر في هذا القرار، وتعمل بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

واستطرد عبد العال قائلا: "وسط هذا المشهد كان هناك عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلى تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، وأرجو من الحكومة أن تنهي هذا المشهد لأن هؤلاء المواطنين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن، وأرجو أن يتم التعامل معهم بقاعدة آدمية".

من ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير مجلس النواب، أنه تواصل مع وزيرة الصحة بالأمس، ليتم تدشين موقع إلكتروني لحجز مواعيد إجراء التحاليل للمسافرين، مؤكدًا أن الزحام انتهى بالفعل منذ أمس، ليرد رئيس النواب قائلا: "أتمنى ذلك لأنه وضع سيئ، خاصة أن الموظفين قاعدين يتفرجوا من الأدوار العلوية".

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