الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك صباح اليوم الاثنين بالخرطوم.وعبرت الجامعة في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، وجددت التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيه ورفاهية شعبه.هذا، وأعلنت الحكومة السودانية في بيان رسمي ألقاه المتحدث باسمها وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بخير ويمارس عمله الآن في مكتبه، بعد تعرض موكبه الى هجوم ارهابي واطلاق رصاص.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد ظهر الإثنين وبثه التلفزيون الرسمي للبلاد، إن موكب حمدوك تعرض صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن الموكب تعرض إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كوبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.وتابع، لا ضحايا جراء الهجوم أو اصابات عدا أحد أفراد التشريفة الذي أصيب أصابة خفيفة في كتفه نتيجة سقوطه عن دراجة بخارية، مشددًا على التعامل بحسم مع كل محاولة إرهابية، ومعلنا بدء التحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة.ويتخوف سودانيين من أن تؤدي محاولة الاغتيال الفاشلة، التي لم تتهم جهة ما بتورطها في المحاولة، إلى استقطاب قد يؤدي إلى عدم استقرار الفترة الانتقالية، لاسيما أنه يأتي في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.