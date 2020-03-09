«المعاهد القومية المتخصصة» توضح حقيقة حذف مناهج شهر أبريل

قال محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية المتخصصة، إن ما أثير حول إلغاء منهج أبريل بجميع المراحل التعليمية غير صحيح، موضحًا أن خطة تدريس المناهج يتم توزيعها قبل بدء العام الدراسي بشهر، إضافة إلى مراعاة إجازات الأعياد وأعياد المسيحيين والإجازات الرسمية والمناهج موزعة طبقًا لعدد أيام العمل الدراسي الفعلي.وأضاف محمد الشيمي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن وزارة التربية والتعليم نفت إلغاء المناهج، مشددًا على أن المعاهد القومية لم يتم إخطارها بأي حذف لأي جزء من المناهج لأي مرحلة من المراحل التعليمية.وأشار رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية المتخصصة، إلى أن المنهج يتم تدريسه منذ أول يوم للعام الدراسي، وحتى آخر يوم لنهاية العام الدراسي وإجراء الامتحانات.