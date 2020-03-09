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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: الفساد كان سمة العصر السابق.. ولن نسمح بتحسين صورته

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:30 م
عبدالعال
عبدالعال
كر يمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن كل المباني المخالفة بنيت في العصور السابقة، ومن يريد أن يزين العصر السابق كلام "غير صحيح"، لأن العصر السابق اتسم بالفساد.

وأضاف عبدالعال، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون البناء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حكومات العصور السابقة كانت تقنن المخالفات، مشيرًا إلى أنه ذكر في العصر السابق أن"فساد المحليات كان للركب".

وانفعل عبدالعال، قائلا: "من الذي تعدى على نهر النيل وأين كانت الحكومات السابقة، فمن يريد أن يزين العصر السابق أمر مرفوض، لأن الفساد كله كان في عهده، وكان يدخل المرافق الكهرباء والماء وغيرها من الصرف الصحي إلي المباني المخالفة، بل وكان يتم البناء بالمخالفة وعلى الأراضي الزراعية خلال مواسم الانتخابات البرلمانية، سواء مجلس شعب أو شورى أو محليات كرشوة مستترة".

ومن ناحيته، طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أي مواطن مقبل على شراء وحدة سكنية، بأن يستفسر في الحي التابعة له، حول إذا ما كان المبنى مخالفًا من عدمه.

وقال الوزير: "مش عاوزين نعطي للمخالف ميزة"، مضيفًا: " المواطن عندما يشتري سيارة بيسأل في المرور عنها فالأولي أن يسال عن الشقة".

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