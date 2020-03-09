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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هند صبرى: «هجمة مرتدة» عمل فنى لا يمكن رفضه

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:27 م
هند صبري
هند صبري
أ ش أ
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أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالوجود في مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنه عمل لا يمكن رفضه.

وأضافت- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنها تقدر أي نص جيد يأتيها، دون النظر إلى فكرة البطولة أو مساحة الدور، وأن المسلسل عمل إنساني حربي مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة.

وأوضحت أنها تقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان "أحمد عز "، ضابط المخابرات، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها.

وقالت إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها في العمل الذي انطلق تصويره منذ حوالي ثلاثة أسابيع، معربة عن سعادتها بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورًا جديدًا ومختلفًا ومليئًا بالمفاجآت طوال الأحداث، مما يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن المسلسل يتميز بالنص الجيد ويشارك فيه باقة من الفنانين، مبدية تمنياتها بأن يلقى إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل: الفنانون: هشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

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