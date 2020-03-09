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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 5 حالات مصابة بكورونا في الإمارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:26 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة و"وقاية المجتمع" الإماراتية، شفاء خمس حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت شخصين من كل من:الإمارات وإثيوبيا، وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

وأكدت أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

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