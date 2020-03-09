السودان: محاولة اغتيال حمدوك خطط لها بصورة احترافية

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الاثنين، أن استهداف موكب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك،هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد.وأكدت النيابة السودانية أن محاولة اغتيال حمدوك قد تم التخطيط لها بصورة احترافية وتشكل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة السودانية والنظام الانتقالى.واتهم فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني القوى المناهضة للثورة بالوقوف خلف محاولة اغتيال الفاشلة، وأنه تم اتخاذ إجراءات بتعزيز أمن الوزراء والمسؤولين في الحكومة بعد محاولة الاغتيال.وأدانت وزارة الإعلام بشدة هذا الحادث الارهابي، وأكد فيصل أنه لن يكون هناك أي إجراءات استثنائية تقيد حرية الشعب السوداني.