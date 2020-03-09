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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على إحدى مدارس مطروح

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:22 م
محافظة مطروح
محافظة مطروح
ياسمين شعيب
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أطلق المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اسم الشهيد أكثم إبراهيم على مدرسة "مكارم الأخلاق" الابتدائية، تزامنا مع احتفالات يوم الشهيد 9 مارس بحضور الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وأسرة الشهيد.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على المدرسة وتخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الوطن.

وقدمت أسرة الشهيد الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذه اللفتة الإنسانية والموافقة على تخليد اسمه وذكراه.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه وفقا للتعليمات الوزارية وتوجيهات محافظ مطروح تم تخصيص الحصة الأولى اليوم الإثنين، للحديث عن فضل الشهادة ودور شهدائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية في عزة وطننا واسمه محفور في ذاكرة الأمة مثالا للتضحية والرجولة والشرف.

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