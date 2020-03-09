إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على إحدى مدارس مطروح

أطلق المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اسم الشهيد أكثم إبراهيم على مدرسة "مكارم الأخلاق" الابتدائية، تزامنا مع احتفالات يوم الشهيد 9 مارس بحضور الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وأسرة الشهيد.وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على المدرسة وتخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الوطن.وقدمت أسرة الشهيد الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذه اللفتة الإنسانية والموافقة على تخليد اسمه وذكراه.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه وفقا للتعليمات الوزارية وتوجيهات محافظ مطروح تم تخصيص الحصة الأولى اليوم الإثنين، للحديث عن فضل الشهادة ودور شهدائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية في عزة وطننا واسمه محفور في ذاكرة الأمة مثالا للتضحية والرجولة والشرف.