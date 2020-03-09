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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سجال بين «عبدالعال» ووزير الإسكان حول البناء دون ترخيص

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:20 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كر يمة أبو زيد - السيد السعدني
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استنكر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بناء مبنى دون ترخيص، يحتاج إلى معدات ومواد حديد وأسمنت وأعمال خرسانة في غياب عن القانون.

وأضاف عبد العال، موجهًا حديثه إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد: "كيف نكون في القرن الواحد والعشرين ويتم البناء  دون ترخيص"، ليرد الثاني بقوله إن "الفساد هو السبب".

ودخل الدكتور علي عبدالعال في سجال مع الوزير، قائلا: "هو المبنى مش محتاج عمال وحديد بيتشال في عربية نقل وغيرها في غيبة القانون و دون ترخيص"، ليكرر الجزار رده السابق.

وتابع عبدالعال، "أنا هضرب لك مثلًا.. حي مدينة نصر حول الحي نفسه مباني كاملة دون ترخيص، إزاي دي اتبنت؟"، ليرد الوزير: "طالما ظل الفساد ستظل تلك المخالفات".

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