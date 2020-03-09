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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى يكشف تأثيرات كورونا على الأسواق العالمية

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:18 م
كورونا
كورونا
حسن كامل
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سجل الدولار الأمريكي تراجعًا بلغ 2.2% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي، وهو أكبر انخفاض تسجله العملة في أسبوع واحد منذ أربع سنوات مع هبوط عائدات سندات الخزانة إلى مستويات منخفضة جديدة، لتختفى بذلك جاذبية عائدات الدولار الأمريكي، التي قادت في السابق الإقبال العالمي على التجارة في أدوات الدين الأمريكية؛ بالاقتراض بمعدلات فائدة سلبية باليورو والين الياباني من أجل شراء الأصول والسندات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، فشل التقرير القوي للوظائف الذي صدر يوم الجمعة الماضية فى دعم الدولار، وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترلينى أمام الدولار، قفز اليورو لأعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ليسجل أكبر صعود بقياس أسبوعي منذ مايو 2017.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، على خلفية تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مباحثات البريكست بشأن احتمال عقد صفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال هذا العام.

وارتفعت العملات التي تعتبر ملاذات آمنة، حيث أنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع عند أقوى مستوياته أمام الدولار في ستة أشهر وفقا للتقرير.

أما بالنسبة إلى عملات الأسواق الناشئة، فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.35%، حيث إن الخفض الطارئ الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي أتاح فرصة قصيرة الأجل لصعود الأصول ذات المخاطر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بقياس اسبوعي، فإنه سجل انخفاضًا يومي الخميس والجمعة الماضيين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتراجع المعنويات بالأسواق مرة أخرى.


وتأرجحت أسواق الأسهم العالمية، وفقًا للتقرير بين تحقيق المكاسب والخسائر وسط مجهودات تبذلها السلطات النقدية والمالية في العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. أغلقت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع محققة ارتفاعًا، حيث صعد مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.61% و0.10% و1.79% بالترتيب.

وبدأت مؤشرات الأسهم تداولات الأسبوع الماضي بتحركات إيجابية قوية، لكنها فقدت معظم هذه المكاسب يوم الثلاثاء نتيجة التخوف من أن خفض الاحتياطى الفيدرالي الطارئ بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون كافيًا للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس.

وعكست الأسهم الأمريكية اتجاهها مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن أقرت الولايات المتحدة تخصيص مبالغ إنفاق طارئة، وكما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حزمة مساعدات للبلدان التي تكافح الفيروس.

وفي تداولات يومي الخميس والجمعة، انخفضت الأسهم على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة لتصل إلى أكثر من 100 ألف حالة واستمرار تزايد الوفيات داخل وخارج الصين.

في الوقت نفسه، تراجعت الأسهم في الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 2.36% خلال الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس2019، حيث أدت الخسائر التي شهدتها الأسهم يومي الخميس والجمعة، بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في أوروبا، إلى فقدان تام للمكاسب السابقة التي حققتها الأسهم عقب الإعلان عن الحزم التحفيزية الذي تم التعهد بضخها.

وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة لتعكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته على مدى الأسبوعين السابقين، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.65%، مدعوما بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، وكانت الأسهم الصينية هي المحرك الرئيسي للصعود، حيث ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 5.35% على مدار الأسبوع.

كما أنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 45.3 دولار، بانخفاض بلغ 10.39% خلال الأسبوع، ليصل الى أدنى مستوياته السعرية منذ عام 2017. جدير بالذكر أن سعر خام البترول سجل انخفاضًا بلغ 9.44% يوم الجمعة 6 مارس، عقب فشل المقترح الذي قدمته كبرى الدول المنتجة للنفط بخفض المعروض. وكان المقترح يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار البترول من خلال خفض معدلات الإنتاج، وذلك بعد استمرار تراجع معدلات الطلب بسبب تأثير فيروس كورونا على سلاسل التوريد العالمية وقطاع السفر والتصنيع.

فيما أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 5.56% ليصل إلى 1673.8 دولار، وهو أعلى مستوى سعري له في سبع سنوات، حيث قفزت معدلات الطلب على أصول الملاذات الآمنة (منخفضة المخاطر) خلال الأسبوع.

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