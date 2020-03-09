الحكومة الفلسطينية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 26 حالة.وقال ملحم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن الحالات الجديدة جاءت بواقع 5 حالات ببيت لحم، وواحدة في منطقة "ارتاح" في طولكرم.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ712 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 يناير المنصرم، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.وصرحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد - بأن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.